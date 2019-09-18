СМИ: В Крыму появится услуга снятия наличных на кассах магазинов

В Крыму планируют запустить услугу снятия денег с банковских карт на кассах магазинов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей Центробанка России Михаила Мамуту.

По его словам, это запланировано в рамках стратегии повышения финансовой доступности.

«В её рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах», — заявил он.

Мамута добавил, что сроки запуска сервиса зависят от того, когда банки, участвующие в эксперименте, будут к этому готовы.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что российские банки планируют расширить на всю страну проект по снятию наличных на кассах магазинов.