СМИ: В Крыму появится услуга снятия наличных на кассах магазинов

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В Крыму планируют запустить услугу снятия денег с банковских карт на кассах магазинов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей Центробанка России Михаила Мамуту.

По его словам, это запланировано в рамках стратегии повышения финансовой доступности. 

«В её рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах», — заявил он.

Мамута добавил, что сроки запуска сервиса зависят от того, когда банки, участвующие в эксперименте, будут к этому готовы. 

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что российские банки планируют расширить на всю страну проект по снятию наличных на кассах магазинов.

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