СМИ: В Крыму появится услуга снятия наличных на кассах магазинов
По его словам, это запланировано в рамках стратегии повышения финансовой доступности.
«В её рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность «кэшаута» в магазинах», — заявил он.
Мамута добавил, что сроки запуска сервиса зависят от того, когда банки, участвующие в эксперименте, будут к этому готовы.
Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что российские банки планируют расширить на всю страну проект по снятию наличных на кассах магазинов.