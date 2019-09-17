Россия совместно с Китаем построит завод по переработке природного газа в Находке

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ВЭБ.РФ и Государственный банк развития Китая (ГБРК) профинансируют строительство завода по переработке природного газа в Находке. Соглашение было подписано во вторник, 17 сентября, на встрече глав правительств России и КНР в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.
Россия совместно с Китаем построит завод по переработке природного газа в Находке
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Проект позволит создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест в Приморском крае и повысит налоговые поступления в бюджет.

«Сегодня мы вместе c ГБРК сделали очередной важный шаг в развитии инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Строительство завода в Находке — крупный и интересный проект, он очень важен для Дальнего Востока и диверсификации экономики России», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

На первом этапе производственная мощность завода составит 1,8 млн тонн метанола в год.

Проектирование и начало строительства начнётся в 2019 году, выход НЗМУ на полную мощность запланирован на середину 2023 года.

Ранее стало известно, что ВЭБ.РФ создаёт инвестиционный хаб ВЭБ.Азия по содействию роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также предоставлению полного комплекса банковских услуг — сопровождению сделок, кредитованию, вхождению в капитал и финансовому консалтингу.

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