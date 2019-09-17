Эксперт оценил перспективы доллара во внешней мировой торговле

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Экономист Александр Разуваев, независимый аналитик компании «Альпари», директор аналитического департамента, в беседе с Nation News оценил перспективы доллара во внешней мировой торговле.
Эксперт оценил перспективы доллара во внешней мировой торговле
  • Reuters

По его мнению, доля американской валюты постепенно снижается.

«Однако доллар остаётся мировой валютой, и пока ничего не предвещает того, что он потеряет свой статус. Более того, если доллар потеряет статус резервной валюты, будет полный паралич финансовой системы», — заявил он.

Кроме того, Разуваев отметил, что США, как эмитент резервной валюты, заинтересованы в сильном долларе, а как крупнейшая экономика с точки зрения внешней торговли — в слабом, чтобы поддержать свой экспорт.

Эксперт добавил, что теоретически мир может разделиться на несколько валютных зон, но вероятность этого невелика.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

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