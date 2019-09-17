Нефть дешевеет после удорожания на 15%

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.
Нефть дешевеет после удорожания на 15%
  • Reuters

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,32%, составив $62,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 1,01% — до $68,32 за баррель.

Накануне цены на нефть значительно выросли на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Страна сократила производство нефти более чем вдвое.

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