Нефть дешевеет после удорожания на 15%
- Reuters
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,32%, составив $62,07 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 1,01% — до $68,32 за баррель.
Накануне цены на нефть значительно выросли на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Страна сократила производство нефти более чем вдвое.