Тюменская область присоединится к регионам со специальным налоговым режимом для самозанятых

Тюменская область в 2020 году присоединится к регионам со специальным налоговым режимом для самозанятых, сообщает Nashgorod.ru.

На данный момент проект работает в пилотном режиме в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Как заявила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Оксана Тетерина, планировалось ввести такой режим для всех желающих регионов либо добавить в список самые сильные субъекты.

«Тюменская область входит в число таких сильных субъектов и в любом случае подключится к эксперименту в 2020 году», — сказала она на Слёте успешных предпринимателей в Тюмени.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года.