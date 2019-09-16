Тюменская область присоединится к регионам со специальным налоговым режимом для самозанятых

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Тюменская область в 2020 году присоединится к регионам со специальным налоговым режимом для самозанятых, сообщает Nashgorod.ru.
Тюменская область присоединится к регионам со специальным налоговым режимом для самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

На данный момент проект работает в пилотном режиме в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Как заявила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Оксана Тетерина, планировалось ввести такой режим для всех желающих регионов либо добавить в список самые сильные субъекты.

«Тюменская область входит в число таких сильных субъектов и в любом случае подключится к эксперименту в 2020 году», — сказала она на Слёте успешных предпринимателей в Тюмени.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года.

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