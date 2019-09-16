Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти с Ближнего Востока

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут своим союзникам.
Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти с Ближнего Востока
  • Reuters

По его словам, за последние несколько лет стране удалось добиться больших успехов в области энергетики.

«Мы являемся чистыми экспортёрами энергоресурсов, а теперь и их производителями номер один в мире. Мы не нуждаемся в нефти и газе с Ближнего Востока. На самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам!» — написал Трамп в Twitter.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Страна сократила производство нефти более чем вдвое.

Мировые цены на нефть значительно выросли на фоне атак на НПЗ.

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