Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

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Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
  • РИА Новости

«На следующей неделе единственные публикации, которые могут создать условную конкуренцию главному событию финансового мира, — с заседания Федеральной резервной системы США. Ожидаются и релизы из Китая ранним утром в понедельник, охватывающие важные индикаторы: промышленное производство и розничные продажи», — заявил он.

По его прогнозу, это может оказать дополнительное давление на американскую валюту и позволит рублю ещё немного укрепиться. Целевой уровень — 64 рубля за доллар, считает Рожанковский.

В паре с евро российская валюта также имеет шансы продолжить укрепление на событиях в четверг. Реальным эксперт назвал диапазон 70,2—70,4 рубля.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

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