Рубль растёт к доллару в начале торгов 13 сентября
На открытии торгов в пятницу, 13 сентября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара снизился на 2 копейки — до 64,68 рубля.
Курс евро вырос на 19 копеек и составил 71,78 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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