Рубль растёт к доллару в начале торгов 13 сентября

На открытии торгов в пятницу, 13 сентября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара снизился на 2 копейки — до 64,68 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек и составил 71,78 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.