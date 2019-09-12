Эксперт прокомментировал возможную передачу данных о доходах россиян в бюро кредитных историй

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Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал возможную передачу данных о доходах россиян в бюро кредитных историй (БКИ).
Эксперт прокомментировал возможную передачу данных о доходах россиян в бюро кредитных историй
  • РИА Новости

«Это всё идёт в рамках присвоения кредитных рейтингов, ведь для того, чтобы присвоить кредитный рейтинг, требуется не только показатель того, как человек исполнял свои обязательства по прошлым кредитам. Для полноценного кредитного рейтинга нужна и информация о доходах, об оплате коммунальных услуг и даже об использовании каршеринга», — заявил он.

По его словам, ясно, что такая тенденция будет развиваться. Эксперт не исключил, что это усложнит кому-то жизнь, в первую очередь, тем, кто получает серые доходы.

Бадалов добавил, что возможность повлиять на окончательное решение у заёмщика будет — можно показать документы о дополнительных доходах.

Ранее «Известия» сообщали, что соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре.

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