В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2018 года третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала правоту России в споре с Украиной относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства.

Спор был инициирован российской стороной в 2015 году.

Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО).

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91 до 36,03%) и продлила их срок действия ещё на пять лет.

Россия подала иск в ВТО, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО.

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