В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
В июле 2018 года третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала правоту России в споре с Украиной относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства.
Спор был инициирован российской стороной в 2015 году.
Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО).
Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91 до 36,03%) и продлила их срок действия ещё на пять лет.
Россия подала иск в ВТО, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО.