Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, речь идёт о Нигерии и Ираке.

«Я думаю, что будет рекомендация тем странам, которые недостаточно сокращают, убрать около 400 тыс. баррелей в сутки», — сказал он.

Как уточняет РИА Новости, глава энергетического ведомства Омана также упомянул Казахстан в рамках данной темы.

Ранее министры энергетики России и Саудовской Аравии, Александр Новак и Абдель-Азиз бен Сальман, провели встречу, в ходе которой обсудили основные направления сотрудничества, включая ОПЕК+.