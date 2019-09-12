Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, речь идёт о Нигерии и Ираке.
«Я думаю, что будет рекомендация тем странам, которые недостаточно сокращают, убрать около 400 тыс. баррелей в сутки», — сказал он.
Как уточняет РИА Новости, глава энергетического ведомства Омана также упомянул Казахстан в рамках данной темы.
Ранее министры энергетики России и Саудовской Аравии, Александр Новак и Абдель-Азиз бен Сальман, провели встречу, в ходе которой обсудили основные направления сотрудничества, включая ОПЕК+.