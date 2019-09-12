Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах

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Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, речь идёт о Нигерии и Ираке.

«Я думаю, что будет рекомендация тем странам, которые недостаточно сокращают, убрать около 400 тыс. баррелей в сутки», — сказал он.

Как уточняет РИА Новости, глава энергетического ведомства Омана также упомянул Казахстан в рамках данной темы.

Ранее министры энергетики России и Саудовской Аравии, Александр Новак и Абдель-Азиз бен Сальман, провели встречу, в ходе которой обсудили основные направления сотрудничества, включая ОПЕК+. 

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