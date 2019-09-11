Международные компании будут развивать цифровую инфраструктуру в Казахстане

Дочерняя компания государственной китайской корпорации СЕТС и международная Powerry намерены построить дата-центр в столице Казахстана Нур-Султане. Сумма сделки оценивается в $100 млн.

Стороны намереваются заключить соглашение о строительстве дата-центра в столице Казахстана не только для нужд внутреннего рынка, но и для участников проекта «Один пояс — один путь» по созданию цифрового Шёлкового пути.

«Уже сейчас на рынке услуг обработки данных наблюдается нехватка предложения вычислительных мощностей. Мы считаем, что спрос на мощности продолжит расти в ближайшее время, и ожидаем рекордные темпы роста рынка в 2020—2025 годах», — рассказал совладелец Powerry Абдумалик Мирахмедов.

Компании планируют согласовать основные условия сотрудничества до 30 октября, чтобы начать реализацию проекта с 31 декабря.