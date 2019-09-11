Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
- Reuters
Как отмечается, биржа Hong Kong Exchanges and Clearing Limited предложила London Stock Exchange Group объединить активы.
«Совет директоров HKEX считает, что предложенное слияние с LSEG представляет собой весьма важную стратегическую возможность для создания лидера в сфере инфраструктуры мирового рынка», — цитирует агентство биржу.
Ранее торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.