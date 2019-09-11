Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

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Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться. Об этом сообщает РИА Новости.
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
  • Reuters

Как отмечается, биржа Hong Kong Exchanges and Clearing Limited предложила London Stock Exchange Group объединить активы.

«Совет директоров HKEX считает, что предложенное слияние с LSEG представляет собой весьма важную стратегическую возможность для создания лидера в сфере инфраструктуры мирового рынка», — цитирует агентство биржу.

Ранее торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

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