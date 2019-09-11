Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, биржа Hong Kong Exchanges and Clearing Limited предложила London Stock Exchange Group объединить активы.

«Совет директоров HKEX считает, что предложенное слияние с LSEG представляет собой весьма важную стратегическую возможность для создания лидера в сфере инфраструктуры мирового рынка», — цитирует агентство биржу.

Ранее торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.