Эксперт оценил предложение расширить возможности ЦБ по регулированию закредитованности населения

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Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение расширить возможности Банка России по регулированию закредитованности населения.
Эксперт оценил предложение расширить возможности ЦБ по регулированию закредитованности населения
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В результате абсолютно разумного ужесточения Центрального банка в сфере потребкредитов оно в первую очередь коснётся кредиторов, которые допускали просрочку, у которых уровень расходов на обслуживание долга превышает 40% совокупного дохода домохозяйств или его личного», — заявил эксперт.

Как отметил Ордов, ЦБ вполне обоснованно говорит, что доля просроченной задолженности в объёмах выданного портфеля кредитов не растёт. В последние два года она не просто не увеличилась, а сократилась, указал он.

«Процентные ставки в ближайшее время тоже будут сокращаться, поэтому заёмщики могут снизить свои процентные выплаты, используя механизм перекредитования», — добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.

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