Эксперт оценил предложение расширить возможности ЦБ по регулированию закредитованности населения
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- РИА Новости
«В результате абсолютно разумного ужесточения Центрального банка в сфере потребкредитов оно в первую очередь коснётся кредиторов, которые допускали просрочку, у которых уровень расходов на обслуживание долга превышает 40% совокупного дохода домохозяйств или его личного», — заявил эксперт.
Как отметил Ордов, ЦБ вполне обоснованно говорит, что доля просроченной задолженности в объёмах выданного портфеля кредитов не растёт. В последние два года она не просто не увеличилась, а сократилась, указал он.
«Процентные ставки в ближайшее время тоже будут сокращаться, поэтому заёмщики могут снизить свои процентные выплаты, используя механизм перекредитования», — добавил эксперт.
Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.