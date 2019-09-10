Эксперты оценили перспективы курса рубля

Аналитики «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов в беседе с «Российской газетой» оценили перспективы курса рубля.

По их словам, в конце прошлой недели на финансовые рынки вернулся оптимистичный настрой, который может сохраниться в течение всего сентября, так как до старта новых переговоров между США и Китаем вряд ли стоит ожидать очередных раундов торговой войны.

Также есть вероятность, что ФРС США и Европейский ЦБ снизят ставки. Их заседания запланированы на 18 и 12 сентября соответственно.

Вместе с тем, как отметили аналитики, текущий оптимизм не нужно воспринимать как начало устойчивого тренда.

Евдокимова и Жирнов прогнозируют, что по меньшей мере в течение сентября рубль имеет шансы продолжить умеренный отыгрыш позиций на горизонте месяца, пытаясь приблизиться к отметке 65 по отношению к доллару США.

На горизонте недели российская валюта имеет шансы протестировать отметку 72 в паре с евро, добавили эксперты.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.