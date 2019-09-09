Эксперт оценил предстоящие трёхсторонние переговоры по газу

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News оценил предстоящие трёхсторонние переговоры по газу между представителями России, Украины и ЕС.
Эксперт оценил предстоящие трёхсторонние переговоры по газу
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, на встрече удастся познакомиться с теми, кто будет вести переговоры от имени Киева.

«Исходя из этого уже можно будет оценивать предстоящие переговоры, потому что они ещё не начинались. Были встречи, но без конкретики. Не было политической воли. Украинская сторона привезёт свое видение переговоров, свои предложения представит и российская сторона», — заявил Гривач.

Он добавил, что встреча важна именно с точки зрения понимания дальнейшего переговорного пути.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу.

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