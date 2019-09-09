Цены на нефть растут
- Reuters
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,04%, составив $57,11 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,83% — до $62,05 за баррель.
5 сентября стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 2 августа.
Эксперт Владимир Климанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 года внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.