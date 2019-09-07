Эксперт оценил заявление главы бундестага о «Северном потоке — 2»

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Кирилл Горшенин
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что действия критиков «Северного потока — 2» неразумны.
Эксперт оценил заявление главы бундестага о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

Эксперт выразил мнение, что заявление содержит очевидную для европейцев истину, так критика «Северного потока — 2» имеет политизированный характер.

«Уже не скрыть того, что «Северный поток — 2» хотят остановить по исключительно политическим мотивам. Раньше приводили два взаимоисключающих аргумента. Говорили, что «Северный поток — 2» приведёт к тому, что европейцы увеличат зависимость от российского газа, и, во-вторых, что таким образом Россия хочет лишить Украину транзитных денег и тем самым экономически её убить», — заявил эксперт.

Он назвал эти аргументы несостоятельными, отметив, что по «Северному потоку — 2» будет идти тот же газ, что и раньше, но по другому маршруту.

«Американцы в последнее время говорят, что нужно покупать американский сжиженный природный газ, а не российский газ, потому что в американском есть некие «молекулы свободы». Это показательно с точки зрения того, что они хотят остановить «Северный поток — 2» по надуманным политическим причинам», — отметил Юшков.

Ранее Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.

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