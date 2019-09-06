Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ до 7%

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов в беседе с радио Sputnik оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.

«Можно ожидать некоторого снижения процентных ставок по кредитам, прежде всего по ипотеке. Ипотечные ставки всегда реагируют на движение ключевой ставки. Можно ожидать небольшого снижения по потребительским кредитам», — заявил он.

По его мнению, в ставках на кредиты для предприятий реального сектора и сферы услуг серьёзных изменений не будет.

Как прогнозирует эксперт, следующее снижение может произойти в декабре.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России.