Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности России

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время не зафиксировано рисков для финансовой стабильности страны.
Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности России
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

«Сейчас нет рисков финансовой стабильности», — сообщила Набиуллина.

Также она заявила, что в ЦБ допускают возможность пересмотра диапазона нейтральной ключевой ставки, но пока не готовы это сделать.

«Мы допускаем возможность такой переоценки, но сейчас не говорим о том, что мы точно готовы переоценить», — заявила она.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 7% годовых. 

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