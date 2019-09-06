Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время не зафиксировано рисков для финансовой стабильности страны.

Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

«Сейчас нет рисков финансовой стабильности», — сообщила Набиуллина.

Также она заявила, что в ЦБ допускают возможность пересмотра диапазона нейтральной ключевой ставки, но пока не готовы это сделать.

«Мы допускаем возможность такой переоценки, но сейчас не говорим о том, что мы точно готовы переоценить», — заявила она.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 7% годовых.