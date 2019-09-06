Мировые цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,09%, составив $56,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,10% — до $61,01 за баррель.

5 сентября стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 2 августа.

Эксперт Владимир Климанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 года внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.

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