Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,09%, составив $56,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,10% — до $61,01 за баррель.

5 сентября стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 2 августа.

Эксперт Владимир Климанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 года внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.