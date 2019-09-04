Торговый оборот Нижегородской области и Индии вырос в 6,4 раза за год
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на Восточном экономическом форуме.
Он также отметил важность переговоров, которые провели в рамках ВЭФ-2019 российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Президент назвал Индию одним из ключевых партнёров России. Это серьёзный стимул развивать и сотрудничество на региональном уровне», — сказал Никитин.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.