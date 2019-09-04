Торговый оборот Нижегородской области и Индии вырос в 6,4 раза за год

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Торговый оборот Нижегородской области и Индии достиг $675 млн в 2018 году, что в 6,4 раза больше по сравнению с показателем за 2017 год, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Торговый оборот Нижегородской области и Индии вырос в 6,4 раза за год
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на Восточном экономическом форуме.

Он также отметил важность переговоров, которые провели в рамках ВЭФ-2019 российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Президент назвал Индию одним из ключевых партнёров России. Это серьёзный стимул развивать и сотрудничество на региональном уровне», — сказал Никитин.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.

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