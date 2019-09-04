Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на 56,3%
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Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На Восточном экономическом форуме губернатор Глеб Никитин заявил, что область «поступательно развивает отношения со странами АТР». Он также выразил надежду, что экономическое и гуманитарное сотрудничество будет улучшаться.
«Наши традиционные партнёры — Китай, Корея и Япония», — сказал Никитин.
Он отметил, что всё больше внимания планируется уделять Сингапуру, Индонезии, Вьетнаму, Филиппинам, Таиланду и Малайзии.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края.