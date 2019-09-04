Польша за год импортировала 17 млн тонн угля из России

Польская сторона в 2018 году импортировала около 17 млн тонн российского угля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу правления компании Weglokoks Томаша Герышека.

По его словам, российский уголь поступает в Польшу по железной дороге и морским путём. Герышек считает, что уголь из России «всегда был, есть и в ближайшие годы будет».

«В 2018 году из России в Польшу поступило 17 млн тонн угля», — заявил он.

Герышек добавил, что в 2019 году поставки российского угля будут меньшими, так как «спрос ниже, а также из-за того, что в прошлые годы появился излишек энергетического угля».

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец сообщил о «катастрофе» с запасами угля в стране.