Польша за год импортировала 17 млн тонн угля из России
- РИА Новости
По его словам, российский уголь поступает в Польшу по железной дороге и морским путём. Герышек считает, что уголь из России «всегда был, есть и в ближайшие годы будет».
«В 2018 году из России в Польшу поступило 17 млн тонн угля», — заявил он.
Герышек добавил, что в 2019 году поставки российского угля будут меньшими, так как «спрос ниже, а также из-за того, что в прошлые годы появился излишек энергетического угля».
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец сообщил о «катастрофе» с запасами угля в стране.