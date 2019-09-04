Польша за год импортировала 17 млн тонн угля из России

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Польская сторона в 2018 году импортировала около 17 млн тонн российского угля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу правления компании Weglokoks Томаша Герышека.
Польша за год импортировала 17 млн тонн угля из России
  • РИА Новости

По его словам, российский уголь поступает в Польшу по железной дороге и морским путём. Герышек считает, что уголь из России «всегда был, есть и в ближайшие годы будет».

«В 2018 году из России в Польшу поступило 17 млн тонн угля», — заявил он. 

Герышек добавил, что в 2019 году поставки российского угля будут меньшими, так как «спрос ниже, а также из-за того, что в прошлые годы появился излишек энергетического угля».

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец сообщил о «катастрофе» с запасами угля в стране.

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