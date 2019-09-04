На ВЭФ прошла посвящённая преференциальным режимам для инвесторов сессия

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы», во время которой участники дискуссии обсудили ситуацию с территориями опережающего развития (ТОР) и свободным портом Владивосток (СПВ).

На сессии выступил в том числе первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев.

«В целом по истечении пяти лет… создано 20 территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток работает в пяти субъектах. При этом при всём в настоящий момент свои проекты реализуют 1773 резидента, 236 проектов уже реализованы и запущены», — отметил он.

Как указал Тырцев, резидентами ТОР и СПВ планируется вложить в экономику Дальнего Востока больше 3 трлн 200 млрд рублей. По его словам, уже вложено 440 млрд рублей.

«По рабочим местам: планируется создать 129 тыс. рабочих мест. Фактически уже около 30 тыс. рабочих мест создано. Это основные цифры, и они показывают, насколько наши преференциальные режимы популярны, насколько они востребованы», — добавил он.

Ранее участник Восточного экономического форума, руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций, член правления «АФК «Система» Андрей Теребенин в беседе с ФАН рассказал об обсуждении развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ.