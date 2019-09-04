Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Доллар продолжает вести наступление, вернувшись к отметке в 67 рублей. Евро, напротив, сдаёт позиции, опускаясь четвёртую сессию подряд», — сказал он.

Как отметил эксперт, стоимость бивалютной корзины с прошлой пятницы выросла примерно на 0,2%, нефть подешевела примерно на 8,6%, а рубль демонстрирует твёрдость против доллара.

По словам Купцикевича, другие крупные развивающиеся страны также оказались в плюсе. В качестве примера он привёл турецкую лиру и южноафриканский ранд.

«При этом валюты развитых экономик проседают под гнётом собственных проблем: евро не выдерживает напора опасений перед рецессией Германии и политическим кризисом в Италии. Британский фунт страдает из-за микса политических и экономических трудностей», — заявил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

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