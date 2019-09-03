Эксперт оценил сообщения об интересе Volkswagen к ГАЗ

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения об интересе немецкой компании Volkswagen к российскому ГАЗ.

«Немецкая компания, конечно, заинтересована в продвижении своих моделей на российском рынке, поэтому возможно производство германских автомобилей на базе ГАЗ. Ведь у немцев в наличии имеются модели небольших грузовиков», — заявил он.

Эксперт также напомнил об успешном сотрудничестве Volkswagen и России по производству легковых автомобилей в Калуге.

Как считает Камкин, немецкий бизнес очень прагматичен, и все его действия нужно рассматривать с точки зрения работы на перспективу.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство готово рассмотреть участие Volkswagen в капитале группы ГАЗ, «если коллеги договорятся» о таком сотрудничестве.

Портал Nation News сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.