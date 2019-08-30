Эксперт оценил курс рубля в летний сезон

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов в беседе с «Российской газетой» оценил курс рубля в летний сезон.

«Почти завершившийся летний сезон оказался довольно активным для российского рубля, который на протяжении почти трёх месяцев лета потерял около 2% в паре с долларом и 1,7% в паре с европейской валютой», — заявил он.

По его словам, укрепляясь во втором квартале, рубль оказался под сильным давлением в августе из-за повышенной турбулентности на мировых торговых площадках.

Как считает Галактионов, российская валюта выглядит достаточно сильной, чтобы избежать дальнейшего существенного снижения.

«Вряд ли валютная пара USD/RUB сможет уверенно закрепиться выше отметки 67 рубля, более вероятным выглядит постепенное возвращение в район 64,5—65,5 рубля», — прогнозирует он.

Эксперт добавил, что в паре с евро рубль может проявить ещё большую устойчивость, и есть неплохие перспективы для спуска пары EUR/RUB ниже 72,5 рубля «на горизонте ближайших месяцев».

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.