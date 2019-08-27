В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

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В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка.
В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип
  • РИА Новости

Как отметили РИА Новости в пресс-службе, финансовое учреждение думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил о разработке компанией нового логотипа для всех структур экосистемы, включая и сам банк.

Собеседник издания указал, что в качестве варианта обсуждается логотип в виде сине-зелёного квадрата.

В декабре 2018 года глава Сбербанка Герман Греф допустил смену его названия в связи с тем, что организация становится всё больше технологической компанией.

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