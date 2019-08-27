Эксперт прокомментировал рост цен на золото

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост цен на золото.

«Интерес к золоту всегда вырастает в ситуации неопределённости. И хотя процесс демонетизации золота давным-давно прошёл, тем не менее драгоценный металл по-прежнему используется в качестве инструмента для сбережения накоплений, успешно выполняя эту важную функцию денег», — заявил он.

По его словам, в нынешних условиях практически ни одна валюта не может служить страховым активом, в связи с чем прежде всего растёт спрос на золото.

Как прогнозирует эксперт, пока не наступит ясность в отношении экономических и торговых процессов, тенденция к удорожанию золота сохранится.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.