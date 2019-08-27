Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд. Об этом он заявил на церемонии открытия Международного авиакосмического салона — 2019.

«Торговый оборот между нашими странами уже превышает $25 млрд, но задача наша состоит в том, чтобы достичь цифры $100 млрд», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Он также отметил глубокие корни экономического сотрудничества Анкары и Москвы. По его мнению, взаимодействие с Россией придаст новый импульс развитию сотрудничества в сфере авиации и космических технологий.

Особое значение турецкий лидер придаёт турпотоку из России. Так, по его словам, в этом году Турция ожидает около шести миллионов российских туристов.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция около трети расчётов во взаимной торговле осуществляют в национальных валютах.