Эксперт прокомментировал оценку Минфина по налоговым льготам для бизнеса

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал оценку Минфина по налоговым льготам для бизнеса.

«В законе об основах налоговой и таможенной политики до 2020 года были заложены положения, в соответствии с которыми Минфин должен провести инвентаризацию налоговых льгот на предмет их эффективности. Эта работа и проводится по настоящее время», — заявил он.

По его словам, в результате неэффективные льготы должны быть отменены, а новый налоговый подход Минфина будет направлен на уменьшение количества льгот.

Как отметил Алисенов, новые льготы могут вводиться в пилотном режиме в качестве эксперимента в отдельных субъектах.

«Если пилотные проекты подтверждают спрос и эффективность такой меры, то можно распространять их на всю территорию России», — полагает он.

Ранее «Известия» со ссылкой на расчёты Минфина за 2018 год сообщали, что в целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму 87 млрд рублей.

В общей сложности льготы по двум видам сбора обошлись регионам в 253 млрд рублей.

В министерстве заявили, что оценки будут учтены в межбюджетных отношениях.