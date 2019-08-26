Эксперт рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару

Короткая ссылка
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару.
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару
  • Reuters

«Высоки шансы, что уже в ближайшие три недели американская валюта продолжит слабеть, постепенно продвигаясь в район 62,5—63,5 рубля. А основной причиной и движущей силой на валютном рынке, безусловно, станет ожидание второго за этот год снижения процентной ставки Федрезервом США», — заявил он.

Кроме того, отметил эксперт, влияние нефтяных цен на рубль не так значительно, как многие полагали в конце 2018 года.

Что касается евро, то, в отличие от доллара, его курс приобретёт в России на год-два «завидную стабильность», держась выше отметки 70 рублей, прогнозирует Пушкарёв.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить