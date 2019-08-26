Эксперт рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару.

«Высоки шансы, что уже в ближайшие три недели американская валюта продолжит слабеть, постепенно продвигаясь в район 62,5—63,5 рубля. А основной причиной и движущей силой на валютном рынке, безусловно, станет ожидание второго за этот год снижения процентной ставки Федрезервом США», — заявил он.

Кроме того, отметил эксперт, влияние нефтяных цен на рубль не так значительно, как многие полагали в конце 2018 года.

Что касается евро, то, в отличие от доллара, его курс приобретёт в России на год-два «завидную стабильность», держась выше отметки 70 рублей, прогнозирует Пушкарёв.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.