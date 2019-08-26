В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к американским компаниям уйти из Китая.
В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
  • © imagebroker/Hans Zaglitsch
  • globallookpress.com

«(Призыв. — RT) об уходе американских компаний из Китая больше похож на политический лозунг, чем на практическое распоряжение», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, даже если это действительно произойдёт, освободившиеся места займут другие, а в конце концов убытки понесут США.

Гэн Шуан отметил, что действия Вашингтона идут вразрез с правилами рыночной экономики и свободной конкуренции, и рекомендовал США «подумать дважды, прежде чем предпринимать импульсивные действия».

Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить