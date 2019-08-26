В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к американским компаниям уйти из Китая.

«(Призыв. — RT) об уходе американских компаний из Китая больше похож на политический лозунг, чем на практическое распоряжение», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, даже если это действительно произойдёт, освободившиеся места займут другие, а в конце концов убытки понесут США.

Гэн Шуан отметил, что действия Вашингтона идут вразрез с правилами рыночной экономики и свободной конкуренции, и рекомендовал США «подумать дважды, прежде чем предпринимать импульсивные действия».

Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.