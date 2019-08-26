В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
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«(Призыв. — RT) об уходе американских компаний из Китая больше похож на политический лозунг, чем на практическое распоряжение», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, даже если это действительно произойдёт, освободившиеся места займут другие, а в конце концов убытки понесут США.
Гэн Шуан отметил, что действия Вашингтона идут вразрез с правилами рыночной экономики и свободной конкуренции, и рекомендовал США «подумать дважды, прежде чем предпринимать импульсивные действия».
Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.