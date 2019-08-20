Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля.
Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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