Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля. Курс евро увеличился на три копейки и составил 74,12 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.