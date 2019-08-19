Эксперт прокомментировал ситуацию со ставками рублёвых и валютных вкладов
- РИА Новости
Беляев выделяет такие альтернативы, как паевые инвестиционные фонды, облигации федерального займа и покупку ценных бумаг через индивидуальные инвестиционные счета.
«Депозиты считаются консервативным финансовым инструментом, когда люди ориентируются на минимальный риск, но хотят видеть какую-то доходность», — отметил эксперт.
Ранее помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.