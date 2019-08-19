Эксперт прокомментировал ситуацию со ставками рублёвых и валютных вкладов

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Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, какие финансовые инструменты для сохранения средств рассматривают россияне на фоне снижения ведущими банками ставок рублёвых и валютных вкладов.
Эксперт прокомментировал ситуацию со ставками рублёвых и валютных вкладов
  • РИА Новости

Беляев выделяет такие альтернативы, как паевые инвестиционные фонды, облигации федерального займа и покупку ценных бумаг через индивидуальные инвестиционные счета.

«Депозиты считаются консервативным финансовым инструментом, когда люди ориентируются на минимальный риск, но хотят видеть какую-то доходность», — отметил эксперт.

Ранее помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.

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