СМИ: США намерены продлить лицензию для Huawei

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Министерство торговли США намерено продлить отсрочку ограничений против Huawei на 90 дней, чтобы китайская компания могла продолжить закупать американскую продукцию, пишет Reuters со ссылкой на источники.
СМИ: США намерены продлить лицензию для Huawei
  • Reuters

Как отмечается, власти США продлят «временную генеральную лицензию» для Huawei.

В июле председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в чёрный список и призвал снять экспортные ограничения.

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