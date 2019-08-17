СМИ: США намерены продлить лицензию для Huawei

Министерство торговли США намерено продлить отсрочку ограничений против Huawei на 90 дней, чтобы китайская компания могла продолжить закупать американскую продукцию, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Reuters

Как отмечается, власти США продлят «временную генеральную лицензию» для Huawei. В июле председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в чёрный список и призвал снять экспортные ограничения.