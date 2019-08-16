Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 16 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

© РИА Новости

Курс доллара снизился на 4 копейки — до 66,02 рубля. Курс евро упал на 10 копеек и составил 73,31 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.