Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 16 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился на 4 копейки — до 66,02 рубля.
Курс евро упал на 10 копеек и составил 73,31 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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