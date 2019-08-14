Эксперт прокомментировал соглашение России, Азербайджана и Ирана по энергосистемам

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем трёх стран.
Эксперт прокомментировал соглашение России, Азербайджана и Ирана по энергосистемам
  • РИА Новости

«Интеграция электроэнергетических систем и вообще энергетических систем — в целом явление распространённое. Такие проекты успешно реализуются во всём мире, особенно если страны находятся рядом друг с другом, связаны экономически и имеют высокий уровень политического доверия для синхронизации систем», — заявил эксперт.

По его словам, попытки усилить интеграцию с Ираном и Азербайджаном через электроэнергетическую интеграцию выглядят закономерно.

Ранее сообщалось, что со стороны России участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети», а со стороны Азербайджана и Ирана — «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.

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