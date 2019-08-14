Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Отмечается, что цена нефти марки WTI опустилась ниже $55.

К настоящему моменту цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI составляет $54,32 за баррель.

При этом цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла отметки $58,57 за баррель.

Ранее эксперт Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.