Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Отмечается, что цена нефти марки WTI опустилась ниже $55.
Цена на нефть WTI в ходе торгов упала ниже $55
  • Reuters

К настоящему моменту цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI составляет $54,32 за баррель.

При этом цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла отметки $58,57 за баррель.

Ранее эксперт Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.

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