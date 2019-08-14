Эксперт оценил планы по ограничению рекламы микрозаймов в России

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Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах.
Эксперт оценил планы по ограничению рекламы микрозаймов в России
  • РИА Новости

«Все эти организации просто уберут рекламу в онлайн. Нужно бороться не с последствиями, а с причиной. И действия Центрального банка касательно максимальной переплаты и суммы долга более эффективны», — заявил эксперт.

Как считает Бадалов, проблема возникает не из-за рекламы, а потому, что есть спрос.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вступление в силу новых ограничений предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.

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