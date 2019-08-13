Эксперт оценил возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга в России
- РИА Новости
«Развитие индивидуального кредитного рейтинга физического лица напрямую отразится на финансовых возможностях заёмщика, но будет иметь разный эффект. Для тех, кто находится в нестандартной ситуации, но считается благополучным заёмщиком, получить кредиты и вписать их в схему своего материального положения станет легче», — заявил он.
Вместе с тем, отметил Беляев, для тех категорий, которые только на первый взгляд кажутся благополучными, ситуация выглядит обратной — они будут отсечены от кредитных средств, но для их же собственной пользы.
В январе политолог, общественный деятель и финансовый аналитик Сергей Веремеев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал вступление в силу поправок о кредитном рейтинге.