Эксперт оценил возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга в России

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Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что Центробанк рассматривает возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга.
Эксперт оценил возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга в России
  • РИА Новости

«Развитие индивидуального кредитного рейтинга физического лица напрямую отразится на финансовых возможностях заёмщика, но будет иметь разный эффект. Для тех, кто находится в нестандартной ситуации, но считается благополучным заёмщиком, получить кредиты и вписать их в схему своего материального положения станет легче», — заявил он.

Вместе с тем, отметил Беляев, для тех категорий, которые только на первый взгляд кажутся благополучными, ситуация выглядит обратной — они будут отсечены от кредитных средств, но для их же собственной пользы.

В январе политолог, общественный деятель и финансовый аналитик Сергей Веремеев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал вступление в силу поправок о кредитном рейтинге.

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