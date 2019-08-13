Эксперт оценил возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга в России

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что Центробанк рассматривает возможность создания единой шкалы индивидуального кредитного рейтинга.

«Развитие индивидуального кредитного рейтинга физического лица напрямую отразится на финансовых возможностях заёмщика, но будет иметь разный эффект. Для тех, кто находится в нестандартной ситуации, но считается благополучным заёмщиком, получить кредиты и вписать их в схему своего материального положения станет легче», — заявил он.

Вместе с тем, отметил Беляев, для тех категорий, которые только на первый взгляд кажутся благополучными, ситуация выглядит обратной — они будут отсечены от кредитных средств, но для их же собственной пользы.

В январе политолог, общественный деятель и финансовый аналитик Сергей Веремеев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал вступление в силу поправок о кредитном рейтинге.