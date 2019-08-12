Рубль незначительно растёт к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля. Курс евро снизился также на 3 копейки и составил 73,08 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.