Рубль незначительно растёт к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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- globallookpress.com
Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.
Курс евро снизился также на 3 копейки и составил 73,08 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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