Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

«США действительно потеряли довольно много времени, спокойно глядя на то, как Россия обеспечивает свои газовые интересы в Евросоюзе на долгосрочную перспективу», — заявил Перов.

Как отметил эксперт, введение ретроактивных санкций к европейским участникам проекта «Северный поток — 2» уже проговаривалось в Вашингтоне, но тогда администрация американского президента Дональда Трампа пришла к выводу, что такая инициатива ударит по самим США.

По мнению Перова, если ретроактивные санкции не ввели с первого раза, то и теперь в Соединённых Штатах никто этого делать не станет.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.