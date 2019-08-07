Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть

Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.

«Непосредственной причиной ослабления котировок нефти является игра на понижение. Это достаточно типичная картина, когда сначала котировки стоят, а потом начинается резкое движение», — заявил он.

По его словам, фундаментально текущие котировки могут ни на что не повлиять, поскольку снижение носит краткосрочный характер.

Как отметил эксперт, комфортный уровень для производителей и потребителей находится в коридоре $60-70 за баррель.

«Сейчас нефть вышла за рамки этого коридора, но разницу могут выкупить, и мы тут же забудем об этом. Если же нефть надолго уйдёт к диапазонам $50-55, то такое положение дел не очень выгодно, прежде всего, американским компаниям», — сказал Адамидов.

Что касается России, то, по словам эксперта, отечественный бюджет сбалансирован, и доходы действительно считаются при цене $40. Среднегодовая цена по-прежнему выше $60, напомнил Адамидов.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57.