Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором
- Reuters
«Заявление американского руководства о том, что Китай является валютным манипулятором, абсолютно не оправданно, в то время как позиция Пекина выглядит логичной», — заявил он.
По его словам, КНР определяет курс юаня в соответствии с корзиной валют, где присутствует более десяти валют основных торговых партнёров страны, в том числе США.
Как пояснил эксперт, нынешнее снижение курса юаня по отношению к другим валютам происходит не из-за манипуляций Народного банка КНР, а по естественным фундаментальным причинам, в том числе из-за падения национальных фондовых индексов.
Ранее политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.