Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение США признать Пекин валютным манипулятором.

«Заявление американского руководства о том, что Китай является валютным манипулятором, абсолютно не оправданно, в то время как позиция Пекина выглядит логичной», — заявил он.

По его словам, КНР определяет курс юаня в соответствии с корзиной валют, где присутствует более десяти валют основных торговых партнёров страны, в том числе США.

Как пояснил эксперт, нынешнее снижение курса юаня по отношению к другим валютам происходит не из-за манипуляций Народного банка КНР, а по естественным фундаментальным причинам, в том числе из-за падения национальных фондовых индексов.

Ранее политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.