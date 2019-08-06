Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором

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Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение США признать Пекин валютным манипулятором.
Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором
  • Reuters

«Заявление американского руководства о том, что Китай является валютным манипулятором, абсолютно не оправданно, в то время как позиция Пекина выглядит логичной», — заявил он.

По его словам, КНР определяет курс юаня в соответствии с корзиной валют, где присутствует более десяти валют основных торговых партнёров страны, в том числе США.

Как пояснил эксперт, нынешнее снижение курса юаня по отношению к другим валютам происходит не из-за манипуляций Народного банка КНР, а по естественным фундаментальным причинам, в том числе из-за падения национальных фондовых индексов.

Ранее политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.

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