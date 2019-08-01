Посол России заявил о праве Белоруссии на компенсацию по «Дружбе»

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Российская сторона не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за попадания загрязнённой нефти в магистральный нефтепровод «Дружба». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Посол России заявил о праве Белоруссии на компенсацию по «Дружбе»
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

Мезенцев отметил, что вице-премьер России Дмитрий Козак на встрече с белорусским коллегой подчеркнул, что по итогам завершения работ по подсчёту убытки, понесённые Белоруссией, будут компенсированы.

«По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать её как-то по-другому», — заявил российский посол.

Также он сообщил, что российская сторона «практически полностью удовлетворила запрос от белорусской стороны на дополнительную поставку нефти, прежде всего на северный завод «Нафтан».

Мезенцев добавил, что речь идёт о дополнительной поставке 98 тыс. т нефти «буквально в считаные недели».

Ранее Россия начала дополнительные поставки нефти на белорусский НПЗ «Нафтан».

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