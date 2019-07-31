Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

Росстат на неделе с 23 по 29 июля зафиксировал дефляцию в 0,1% впервые с сентября 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию с 28 августа по 4 сентября 2017 года, за неделю до этого дефляция составляла 0,2%.

«За период с 23 по 29 июля 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала июля он составил 100,2%, с начала года — 102,7%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%. Третье место по удорожанию в 2018 году заняло газомоторное топливо — 30,8%.

Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3% и 25,9%. Также наблюдался рост цен на репчатый лук, валидол, столовую свёклу, охлаждённое и мороженое куриное мясо и морковь.

Ранее глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%.