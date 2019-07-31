СМИ: Число иностранных компаний в Крыму выросло на 39% с 2017 года

В Крыму зарегистрировалось свыше 3,3 тыс. компаний из 60 стран. В 2017 году в республике работало около 2,4 тыс. юрлиц, учредителями которых были иностранцы. Таким образом, их число выросло на 39%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра финансов региона Ирину Кивико.

По её словам, в основном речь идёт о фирмах и физлицах с Украины, из Кипра, Белоруссии, Армении, Турции, Казахстана, Германии, Великобритании, Виргинских Островов и Сейшельских Островов, Израиля и США.

За последние пять лет капиталовложения в крымскую экономику существенно увеличились. Как рассказали в республиканском Минфине, «с 2014 по 2018 год инвестиции в основной капитал выросли в 5,8 раза — до 296 млрд рублей».

В ведомстве отметили, что на 2019—2020 годы положительный прогноз сохраняется.

«В общей структуре инвестиций иностранный капитал (включая совместный — российский и иностранный) занимает незначительное место (5,2%). Однако с учётом роста абсолютных значений инвестиций становится понятным, что вложения иностранного капитала в экономику также растут», — добавила Кивико.

Ранее СМИ сообщали, что инвестиционная компания из Бахрейна может вложить в инфраструктурные проекты на территории Крыма €500 млн.