«Нафтогаз» оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 млрд

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«Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму, сообщила пресс-служба украинской госкомпании.
«Нафтогаз» оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 млрд
  • РИА Новости

Как отмечается, предприятия, входящие в группу, в конце июня подали в трибунал при постоянной палате третейского суда исковое заявление.

«Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов $5,2 млрд», — говорится в сообщении.

По данным компании, решение будет вынесено не ранее конца 2020 года.

В марте исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания будет требовать $8 млрд с учётом процентов по делу о потере активов в Крыму.

Сенатор Сергей Калашников в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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