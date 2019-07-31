«Нафтогаз» оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 млрд
- РИА Новости
Как отмечается, предприятия, входящие в группу, в конце июня подали в трибунал при постоянной палате третейского суда исковое заявление.
«Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов $5,2 млрд», — говорится в сообщении.
По данным компании, решение будет вынесено не ранее конца 2020 года.
В марте исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания будет требовать $8 млрд с учётом процентов по делу о потере активов в Крыму.
Сенатор Сергей Калашников в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.